Астролог Мещерская назвала три знака зодиака, которые встретят 14 февраля в одиночестве

Москва, 9 февраля. Влюбленные по всему миру с нетерпением ждут самого романтичного праздника ― Дня святого Валентина. Однако для некоторых знаков зодиака 14 февраля станет днем разочарования и одиночества, рассказала астролог Марина Мещерская.

По словам астролога, сложный период ждет Весов, Козерогов и Раков. Под ударом окажутся те, кто родился в первую зодиакальную неделю — с 21 по 28 число. Мещерская рассказала, что первую половину месяца им будет казаться, что их недооценивают и уделяют мало внимания. Некоторые представители этих знаков могут даже предпринять попытки завершить отношения. Астролог советует не торопиться, не поддаваться буре эмоций и потерпеть до 15 февраля.

«Может, им покажется, что им мало подарили на День святого Валентина. После этого все наладится и все будет хорошо. Главное — чтобы они сами не испортили себе жизнь», — добавила астролог в комментарии Пятому каналу.

Рожденные в середине и в конце периода действия знака Весы, Козероги и Раки перенесут романтические невзгоды спокойнее. Однако и им следует помнить о самоконтроле и не осложнять отношения с возлюбленными.

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