«Русская украинка» Поклонская заказала генетический тест

Москва, 9 февраля. Депутат Госдумы Наталья Поклонская после заявления о том, что является «русской украинкой», решила «развеять мифы вокруг себя» и заказала генетический тест.

Исследование о происхождении и генетических корнях Поклонской проведет одна из московских клиник.

«ДНК бережно хранит всю информацию о человеке — как прокурорский архив, где «все ходы записаны». И скоро главная загадка будет раскрыта», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Тут же депутат отметила, что гордится своими предками.

«Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана», — добавила она.

Напомним, заявление о том, что Поклонская считает себя русской украинкой, парламентарий сделала во в эфире одного из телеканалов. После, по ее словам, началась самая настоящая буря в стакане: «Да как она посмела?!», «Что она себе позволяет?!».

«В воздухе повис главный вопрос: «Ху из миссис Поклонская?» — пошутила экс-прокурор Крыма.

Ранее Поклонская снялась в «голливудской» фотосессии. Снимки, как и слова о происхождении депутата, вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Претензий в духе «как она посмела», никто не предъявлял. Наоборот, подписчикам фото очень понравились. Поклонскую завалили комплиментами и попросили сниматься почаще.