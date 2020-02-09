Друзь удивил россиян жалобой на низкую пенсию

Москва, 9 февраля. Известный в прошлом игрок телевикторины «Что? Где? Когда?» Александр Друзь удивил россиян своим заявлением о низкой пенсии.

Знаток пожаловался, что на такую пенсию, как у него «нереально существовать». Таким образом Друзь отреагировал на высказывание Елены Ханги, которая рассказала, что государство ей платит «всего» 23 тысячи рублей в качестве пенсии.

Эрудит поделился, что его пособие еще меньше, умолчав точный размер суммы, сообщает телеканал «Царьград».

Однако в Сети не оценили жалобы знатока, россияне возмутились тем, что он должен получать больше обычной санитарки в больнице.

«С чего это вдруг у них должна быть пенсия больше? Привыкли считать себя высшей кастой... а санитарка в больнице... доярка.. они не люди?» — такое мнение выразил один из пользователей Сети.

Кроме того, россияне иронизируют над «тяжелым» благосостоянием знаменитостей.

«Чем он или Ханга лучше остальных пенсионеров, другие-то живут. <...> У них такая тяжелая жизнь, не то что у рабочих, шахтеров и ткачих», — отметил другой пользователь.

Ранее Бари Алибасов признался, что не знает размер своей пенсии. Музыкальный продюсер отметил, что пособие за него получает другой человек, поскольку сам он еще активно работает. По словам 65-летней певицы Любви Успенской, она ни разу не получала пенсию, передавало Федеральное агентство новостей.