Москва, 9 февраля. Политолог, публицист и общественный деятель Армен Гаспарян прокомментировал заявления польских антисемитов 72-летней давности. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

В 1943 году в польских СМИ выходили материалы, в которых журналисты открыто обвиняли евреев в попытке «навредить Польше». Об этом написал Гаспарян. Он обратил внимание на то, что глава российского государства Владимир Путин еще не напоминал об этх словах польской стороне, пишет «Царьград».

Публицист процитировал статью в газете Polska, в которой говорилось, что евреи якобы ненавидят поляков, поэтому, согласно заявлению издания, необходимо после войны сделать все возможное для того, чтобы сократить их количество. В газете отмечалось, что «евреям будет запрещено владеть землей, а также промышленными предприятиями, средствами массовой информации — газетами, кинопредприятиями, издательствами».

«В торговле и свободных профессиях следует установить «номеру клаузус» (ограничения численности). Если евреям это не понравится — путь им в Палестину будет открыт», — написал Гаспарян.

Председатель третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что принятая польскими властями резолюция о паритетной ответственности Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение истории.