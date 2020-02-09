Журналист Сазонов сравнил Украину с мужчиной, который не может прокормить семью

Киев, 9 февраля. Текущий год будет очень тяжелым для Украины, поскольку треть денег из государственной казны пойдет на погашение внешних долгов. Таким прогнозом поделился журналист и блогер Кирилл Сазонов.

Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) в настоящее время не хочет сотрудничать с Украиной, так что долги будут перекрывать за счет продажи государственной земли сельскохозяйственного назначения и приватизации предприятий. Сазонов сравнил страну с «мужчиной, который не может прокормить семью».

«Он выносит из дома мебель и аппаратуру, которую считает лишней, и несет в ломбард, чтобы как-то перезанять и перебиться. Под этим лозунгом пройдет 2020 год», — выразил уверенность он.

По его словам, если этот пессимистичный сценарий начнет воплощаться, то в какой-то момент президенту Владимиру Зеленскому придется взять на себя ответственность, пишет «Обозреватель».

При этом журналист полагает, что какое-то время можно будет обойтись малыми жертвами.

«Проехаться опять по регионам, как Зеленский уже делал, и поругать местных чиновников. Можно будет распустить Раду. Но рано или поздно Зеленскому придется отвечать за все», — резюмировал Сазонов.

В декабре прошлого года сообщалось, что МВФ и Киев достигли договоренности по новой программе кредитования, которая предусматривает выделение Украине 5,5 млрд долларов на три года.