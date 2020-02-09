Неспособность Facebook ограничить террористический контент наносит урон пользователям

Москва, 9 февраля. Деятельность социальной сети Facebook необходимо ограничить в России из-за распространения террористического контента, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

В субботу крупный теракт произошел на северо-востоке Таиланда в городе Накхонратчасима. Вооруженный военный открыл огонь в районе торгового комплекса, затем отправился в торговый центр, где продолжил расстреливать посетителей, а после взял заложников. В результате этого нападения погибли 26 человек, еще 57 получили ранения.

Преступник транслировал все свои действия в Facebook и выкладывал фотографии со сценами насилия. При этом администрация Facebook долгое время не блокировала аккаунт. В итоге сцены убийства посмотрели десятки тысяч человек.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда Facebook становится инструментом распространения террористического контента. В марте 2019 года в новозеландском городе Крайстчерч стрелок устроил два теракта в мечетях, свои действия преступник снимал на видео и транслировал в Facebook. После случившегося Facebook пообещала ужесточить правила прямых трансляций, однако произошедшие накануне события показывают, что в политике компании мало что изменилось.

Цеков предложил ограничить деятельность этой социальной сети, распространяющей террористический контент. Сенатор подчеркнул, что компания должна самостоятельно отрабатывать ограничительные меры.

«Я уже много раз говорил, что [Facebook] стоит ограничить. Нужно разработать меры, которые не позволят или ограничат прямое транслирование терактов. Как это сделать, это вопрос к Facebook, они должны отрабатывать такие меры защиты. По этой ситуации, они наносят урон по мировому сообществу в целом», — заявил Цеков в комментарии «Инфореактору».

Сенатор добавил, что Facebook, помимо прочего, придерживается явной русофобской позиции.