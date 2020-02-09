Киев, 9 февраля. Пользователи социальных сетей возмутились тем, что в киевском баре «Портер паб» играла музыка российской рок-исполнительницы Юлии Чичериной. В ответ руководство заведения пообещало обновить плейлист.

На музыкальное сопровождение питейного заведения обратил внимание один из пользователей Facebook.

«Это уже край дна. Увидел в сториз и обезумел от этого. К вам наведаться лично и спросить с того, кто это допустил?» — написал он.

Далее пользователь пояснил причины своей резкой реакции, а именно то, что Чичерина активно поддерживает республики Донбасса.

«Для тех, кто вчера на свет появился: Юлия Чичерина — это самый ярый поклонник ДНР/ЛНР. С недавних пор состоит в партии «За правду» Захара Прилепина. А еще она в розыске СБУ», — говорится в посте.

Представители бара в комментариях ответили, что у них аполитичная позиция, но пообещали почистить плейлист от песен Чичериной, чтобы «не портить отдых».

«Мы все-таки паб. Заведение общественного питания. Мы аполитичны. <…> Я ее не слушаю и не слежу за карьерой», — ответил администратор паба.

Ранее Чичерина пожаловалась на травлю в Сети из-за песни, посвященной погибшему главе ДНР Александру Захарченко. Ненавистникам певицы не понравилась ее новая композиция «Его оплот». По словам Чичериной, недоброжелателям удалось добиться блокировки ее аккаунта в Facebook, передавало Федеральное агентство новостей.