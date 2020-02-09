Седокова выложила фото без трусов и объявила о своей беременности

Киев, 9 февраля. Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила откровенное фото без трусов в Instagram, а в комментариях призналась, что ждет четвертого ребенка.

В описании к снимку 37-летняя певица решила порассуждать об уходе за телом.

«Быть девочкой сложно, еще сложнее — мамой», — написала она.

В комментариях одна из подписчиц поинтересовалась, не беременна ли артистка, на что Седокова лаконично ответила «Да».

Сейчас Седокова находится в отношениях с 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ради певицы спортсмен бросил свою жену и маленького сына. Оставленная супруга публично пристыдила Анну в своем Instagram. Позже она объяснила свое слишком эмоциональное поведение тем, что ее сердце разбито.

У самой Седоковой, к слову, уже есть трое детей. Самой старшей дочке Алине 15 лет. Второй дочери Монике — восемь лет. Младшему сыну Гектору всего два года. У всех детей разные отцы.