Врачи назвали полезные для организма свойства клюквы

Москва, 9 февраля. Врачи рассказали о пользы клюкви, заметив, что ягода обладает полезными свойствами, которые положительно влияют на организм человека.

В состав клюквы входят витамины A, группы B, E, C, K, PP, а также цинк, медь, магний, селен, фосфор. Ягода помогает укрепить иммунную систему и существенно снизить риск развития воспалительных процессов. Кроме того, клюква снижает процесс старения, так как в ней достаточно большое количество антиоксидантов.

Как отмечают врачи, клюква полезна и любителям спорта, она способствует возобновлению энергетического баланса при переутомлении. Также ягода положительным образом воздействует на работу сердца и нормализует артериальное давление. Если часто есть клюкву, то можно снизить уровень сахара в крови, поэтому врачи нередко советуют употреблять эту ягоду людям, страдающим от сахарного диабета. Об этом пишут «Актуальные новости».

Кандидат биологических наук Михаил Лущик ранее рассказал, какие ягоды помогают в борьбе с простудой и другими заболеваниями. По его словам, лучшее природное средство от простуды — малина. Черника может помочь при расстройствах желудочно-кишечного тракта и воспалениях горла. Эта ягода рекомендуется к употреблению даже на начальной стадии диабета, заметил специалист.