В МИД РФ указали на подтверждение Польшей курса на искажение истории

Москва, 9 февраля. Принятая польскими властями резолюция о паритетной ответственности Германии и Советского Союза за начало Второй мировой войны подтверждает взятый Варшавой курс на искажение истории. Об этом сказал журналистам в воскресенье председатель третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

«Расцениваем принятую нижней палатой парламента Польши резолюцию как очередное подтверждение взятого Варшавой курса на искажение и фальсификацию истории Второй мировой войны», — заявил российский дипломат.

Он обратил внимание на то, что польское руководство намеренно извращает документально подтвержденные исторические факты, чтобы увести внимание международной общественности от «неприглядной политики предвоенной Варшавы», передает РИА Новости.

Напомним, Польский сейм ранее принял резолюцию о том, что Москва наравне с Берлином виновата в начале Второй мировой войны. Авторы предложения заявили, что «к началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: гитлеровская Германия и сталинский СССР». Кроме того, в документе говорится о том, что после заключения 23 августа 1939 года пакта Молотова — Риббентропа «первыми жертвами» режимов двух стран стали Польша и государства Центральной и Восточной Европы.