Депутат Чепа объяснил, почему США прорабатывают предложенную Путиным встречу «пятерки»

У президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после оправдания в истории с импичментом теперь развязаны руки. Есть надежда, что Россия и США смогут вести конструктивный диалог, и возможная встреча «пятерки» сможет положить начало плодотворному сотрудничеству двух государств. Такое мнение в комментарии Федерального агентства новостей высказал зампред комитета Государственной думы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Встреча «пятерки»

Соединенные Штаты прорабатывают предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о встрече лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в США Анатолий Антонов.

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной. Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран «пятерки» и уже затем приступать к организационным деталям, включая согласование с партнерами места и даты встречи», — сказал Антонов.

Владимир Путин во время выступления на пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — Китая, России, США, Франции и Великобритании. Путин обратил внимание, что Российская Федерация собирается, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что идею российского лидера поддержали Франция и КНР, не получены ответы от Великобритании и Соединенных Штатов.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал важным послать сигнал, что «пятерка» стран полностью поддерживает СВПД и намерена и далее взаимодействовать с Ираном.

У Трампа развязаны руки

Как отметил Алексей Чепа, у стран «пятерки» есть вопросы, которые необходимо решать. И в их решении заинтересована не только Россия, но и Соединенные Штаты.

«Встреча «пятерки», на мой взгляд, если она состоится, может быть очень конструктивной. Учитывая большое влияние внутренней политики Соединенных Штатов на американского президента, и то, что Трамп оправдан, думаю, что в сегодняшних условиях встреча вполне возможна. И мне кажется, что эта встреча пройдет в исключительно ближайшие сроки», — заключил Алексей Чепа.

Напомним, сенат оправдал американского лидера Дональда Трампа по всем пунктам на процессе по импичменту. Иными словами, он не будет отстранен от власти или осужден. По мнению сенаторов, президент не превышал свои полномочия, а также не препятствовал конгрессу. Процесс импичмента был на этом закончен.

Ранее администрация Белого дома опубликовала распечатку телефонного разговора Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Их беседа произошла 25 июля. Как раз она и стала поводом для запуска процедуры импичмента президента Соединенных Штатов. Противники Трампа обвиняли его в том, что он якобы просил помощи Украины для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Глава Белого дома, в свою очередь, отрицал все обвинения.