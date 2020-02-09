Тысячи россиян потеряли работу из-за коронавируса

Более тысячи российских специалистов, работающих в Китае, остались без работы вследствие карантина, объявленного на фоне обострения коронавируса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник, близкий к посольству России в Поднебесной.

«Точная цифра подсчитывается, но однозначно можно сказать, что на данный момент счет идет на тысячи», — отметил источник.

Ранее стало известно, что китайские авиакомпании Hainan Airlines и China Southern Airlines объявили об увольнении 110 российских пилотов.

«Все иностранные пилоты будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы до тех пор, пока компания не известит пилотов о возможности вернуться на работу в случае улучшения ситуации», — говорится в сообщении China Southern Airlines.

Аналогичная проблема коснулась и российских учителей, преподающих английский язык в китайских детских садах. По словам основателя молодежной площадки Open Space Moscow Дениса Ващука, ныне работающего в одном из детских садов Шэньчженя, все дошкольные образовательные учреждения закрылись на карантин.

«Теперь минимум на месяц без работы. Это также касается и музыкантов, и барменов, и работников хостелов, и актеров. В Китае сейчас полный голяк, ловить абсолютно нечего», — отметил Ващук.

Он добавил, что в регионе назрел «масочный кризис». Заводы не успевают производить необходимое количество защитных масок и респираторов, в связи с чем у аптек выстраиваются длинные очереди, введены ограничения на покупку товара в соотношении не более двух масок в одни руки.

«В метро Шеньчженя, Шанхая, Пекина и Гуанчжоу запрещено входить без защитной маски. Это распоряжение правительства. Для тех, кто забивает на него, — нехилый штраф. Поскольку масок днем с огнем не сыщешь, растет спекуляция. Многие недобросовестные «предприниматели» подбирают в мусорных баках использованный товар, упаковывают и вновь реализуют потребителям», — поделился ситуацией Ващук.

Российский рэп-исполнитель Павел Крестин, выступающий под псевдонимом Broccoli V и ныне живущий в Китайской Республике (Тайвань), отмечает, что все аптеки патрулируются полицейскими с целью не допустить беспорядки и панику среди населения.

«Я планировал в феврале полететь с девушкой домой в Москву, купил у авиакомпании Air China самые дешевые и выгодные билеты с пересадкой в Пекине. А накануне их менеджер пишет, мол, рейс с билетами аннулирован в связи с карантином. А нам что теперь в итоге делать?! По такой лакомой цене перелет уже не найти, да и виза девушки сгорает. В общем, полный атас в Азии сейчас с этим вирусом», — подытожил Крестин.

Напомним, по последним данным, число людей, заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае, превысило 37,1 тыс. человек, 811 человек скончались. Более 2,6 тыс. заболевших считаются выздоровевшими.