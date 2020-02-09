Чемпионка Европы по плаванию из Британии войдет в состав сборной России

Москва, 9 февраля. Подданная Великобритании русского происхождения, чемпионка Европы по плаванию среди юниоров Татьяна Белоногофф будет выступать под российским флагом. Об этом сообщил главный тренер сборной РФ по плаванию Сергей Чепик.

Отмечается, что английская спортсменка выступит в составе российской команды на соревнованиях в Ницце.

«Если Татьяна успеет сменить гражданство, выступит и на отборе. Ждем решения по ее вопросу. Белоноговой по силам выйти и на новый уровень результатов», — заявил Чепик.

Сейчас пловчиху тренирует Ирина Вятчанина, известная своей работой с российской спортсменкой Юлией Ефимовой. Обе девушки выступают в стиле брасс.

Белоногофф уже принимает участие в российских состязаниях. В ближайшем будущем она будет выступать под российским флагом и фамилией Белоногова.

В 2018 году 18-летняя уроженка Британии выиграла континентальный чемпионат среди юниоров на дистанции 50 метров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, в 2021 году Казань примет Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Кроме того, в 2024 году в городе пройдет чемпионат Европы по водным видам спорта. Такое решение приняло бюро Европейской лиги плавания (LEN) на заседании в Глазго. По мнению спортивных чиновников, Казань имеет большой опыт в проведении международных спортивных соревнований.