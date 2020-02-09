Требования Польши репараций от РФ стали инструментом инфовойны Запада против РФ

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Экс-президент Польши Лех Валенса поиздевался над действующими властями, назвав нереалистичной их идею потребовать репараций от России за годы «советской оккупации».

«Это все равно, как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли», — заявил бывший глава польского государства изданию «Собеседник.ру».

Однако глупо было бы считать, что Варшава всерьез что-то надеется получить от Москвы. Все их несуразные требования — один из приемов информационной войны, которую Запад ведет против нашей страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский Союз» Антон Бредихин.

«Польская история сейчас выступает орудием антироссийской пропаганды, которую сформировал еще Збигнев Бжезинский (выходец из Польши, бывший советник президента США Джимми Картера по национальной безопасности в 1977–1981 гг. — Прим. ФАН). Збигнев, будучи ярым русофобом, конечно, пытался всячески помочь своей исторической родине, определяя внешнюю политику США в векторе противостояния с Советским Союзом. Как мы можем видеть, его наследие живо, а идеи до сих пор актуальны — в некотором роде он стал для поляков местным аналогом Ленина», — рассказал собеседник ФАН.

Именно на заложенном Бжезинским идеологическом «фундаменте» и строится современная русофобская политика Запада, уверен политолог. По его убеждению, Россия должна дать решительный ответ, развивая, в свою очередь, «польскую тематику».

«Нужно создавать свои учебные пособия по истории Польши, наполненные правдивой информацией об этой стране — поделился идеей эксперт. — Вообще, в России довольно мало центров полонистики, и это плохо сказывается на нашей подготовленности на этом фронте информационной войны».

По мнению Бредихина, ученое сообщество Российской Федерации должно исследовать факты «нашей общей истории» с поляками с тем, чтобы они не становились орудием против нашей страны в руках тех, кто рассчитывает на невежество россиян в этом вопросе.

«Не будем забывать, что Польша и Россия были когда-то одним государством — и не один раз, — вспомнил эксперт. — Наши правящие династии были, по сути, одной семьей. Об этом надо активно напоминать и транслировать, в том числе самим полякам со стороны РФ».

Что же касается антиправительственных выступлений Леха Валенсы, то здесь собеседник ФАН призвал не обольщаться и не обманываться на его счет: казалось бы, пророссийский дискурс бывшего польского президента есть не что иное, как инструмент внутриполитической борьбы в самой Польше.

«Здесь, скорее, имеет место быть противостояние элит, а не попытка найти некое разумное зерно, — уверен Бредихин. — Вести там настоящую пророссийскую политику в современных реалиях довольно проблематично — и мы знаем, что самые ярые активисты, работавшие в этом направлении, давно сидят по тюрьмам. Так что не думаю, что Лех Валенса действительно полюбил Россию — скорее, он использует несуразность заявлений своих противников в правительстве для реализации своих собственных целей».

Политолог считает, что если бы Валенса находился сейчас на посту главы польского государства, то он проводил бы абсолютно аналогичную политику по отношению к РФ — если не хуже. Подконтрольные Вашингтону польские политики почти всегда ведут одну и ту же риторику в отношении Российской Федерации.