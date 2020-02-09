Турция пользуется методами США, чтобы установить власть на Ближнем Востоке

Прибывшая из России делегация провела в МИД Турции переговоры по ситуации в сирийском Идлибе. Во время диалога, передает телеканал TRT, турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в регионе. Подробнее об амбициях Анкары, которые тормозят процесс освобождения Сирии - в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Встреча в Анкаре

Дипломатические источники телеканала TRT сообщили, что турецкая сторона настаивала на сохранении границ Идлибской зоны деэскалации в рамках Сочинского соглашения и на требовании Анкары к Дамаску о выводе сирийских войск из этой зоны до конца февраля. Кроме того, турецкая сторона заявила российской делегации о намерении ответить на любые атаки со стороны сирийских правительственных войск на свои наблюдательные пункты, которые, по мнению Анкары, должны сохраниться в зоне деэскалации. Стороны договорились продолжить переговоры в ближайшие недели.

Военные и боевики на службе у Турции

Тем временем турецкая сторона продолжает переброску спецназа и военной техники в Идлиб. Сегодня, к утру, к границам Сирии (в провинции Хатай) прибыло порядка трех сотен грузовых машин и бронетехники.

Двумя днями ранее, 7 февраля к границе сирийской границе были переброшены танки и артиллерия турецких сухопутных войск. В сам Идлиб отправили колонны войск специального назначения Турции.

Однако регулярная армия — не единственная сила, к которой прибегает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Идлибской зоне деэскалации. В течении последних двух лет Анкара направила в Идлиб десятки конвоев с вооружением и снабжением для боевиков из протурецких группировок «умеренной оппозиции», таких как «Джейш аль-Ислам» и «Файлак аш-Шам». При этом полевые командиры этих группировок продавали или просто «делились» прибывшим из Турции оружием с членами террористических организаций.

Турция тормозит процесс стабилизации ситуации в Идлибе

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив», политолог Юрий Самонкин заявил, что с недавних пор Турция начала мешать процессу стабилизации ситуации в Идлибе. Об этом эксперт заявил ФАН.

«Турецкая риторика полностью противоречит всем формулам сочинских соглашений и стран астанинского формата, которых мы добивались благодаря российско-турецкой работе, которая проводилась в течении 2019 и начале 2020 года. До тех пор, пока Турция не начала вести себя очень самостоятельно удавалось более-менее стабилизировать ситуацию и начать выводить проблему Идлиба на уровень решения. Эта территория пока, к сожалению, не контролируется официальным Дамаском, но уже есть некий прогресс. Если бы со стороны Турции пошли конструктивные какие-то меры, то эту проблему можно бы было уже в начале этого года как-то потихонечку закрывать», — добавил Самонкин.

Анкара использует технологии США

Собеседник агентства полагает, что Анкара, преследуя корыстные цели, решила взять на вооружение технологии США, которые стремительно утрачивают позиции в регионе. Для достижения желаемого господства на Ближнем Востоке турки не брезгуют и контактами с террористами.

«Здесь Турция в первую очередь преследует свои амбициозные цели. Мы прекрасно видим на примере Ливии и некоторого тайного заигрывания с террористами Турция почувствовала себя таким новым хозяином Ближнего Востока. Анкара прекрасно видит, что политика Соединенных Штатов Америки уже потихоньку становится в регионе неактуальна. Они начинают уже терять влияние. И, конечно, в данной ситуации Турция стремится действовать такими же методами, чтобы закрепиться в данном регионе», — заметил эксперт.

Вместо того, чтобы взять на себя роль миротворца, Анкара борется за власть в регионе, считает политолог.