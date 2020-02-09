Рудковская отреагировала на слухи о беременности

Москва, 9 января. Российский продюсер Яна Рудковская прокомментировала слухи о своей беременности. Соответствующий пост она разместила в Telegram-канале «Голубь Мира».

Ранее в Сети появились слухи о том, что Рудковская находится в интересном положении. Такие предположения появились после того, как она опубликовала снимок, на котором прикрывает живот подушкой.

«Внимание, под подушкой ничего нет. Некоторые думали, что беременный животик, но увы, и его нет. Ничего! Вот так бывает!» — написала Рудковская Telegram-канале.

Она также призвала пользователей Сети «не раздувать из мухи слона».

Ранее супруга Евгения Плющенко порадовала поклонников фотографией в домашнем виде и без макияжа. На снимке, опубликованном на странице селебрити в Instagram, Рудковская запечатлена вместе со своей подругой дизайнером Натальей Якимчик. Продюсер выглядит по-домашнему. Она одета в футболку, а на голове у нее повязано банное полотенце. Фолловеры оценили естественную красоту Рудковской, оставив под фотографией море комплиментов.

В конце января Яна Рудковская показала, как защищает свою семью от коронавируса. Продюсер подчеркнула, что из-за вспышки нового вируса вся ее семья путешествует в масках. Неравнодушные подписчики напомнили жене Плющенко, что нужно быть предельно аккуратными и маски могут не спасти от нового типа коронавируса.