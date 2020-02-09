Пушков отреагировал на слова Валенсы о требовании Варшавы выплат

Москва, 9 февраля. Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что польская элита живет не в настоящем, а в прошлом. Об этом российский сенатор написал в воскресенье в своем Twitter-аккаунте.

Идентично, как обратил внимание Пушков, считает и экс-президент Польши Лех Валенса, предложивший смотреть Варшаве в будущее. Бывший глава республики, по мнению Пушкова, понимает, что никаких денежных компенсаций не будет ни от Москвы, ни от Берлина.

«Ложная повестка дня», — резюмировал он.

Напомним, в конце прошлого месяца заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном праве» Варшавы на российские материальные выплаты за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны. Бывший лидер Польши Лех Валенса усомнился в целесообразности претензий дипломата Яблонского. Он заявил о необходимости двигаться вперед, а также указал на важность налаживания диалога между Москвой и Варшавой.

Ранее в СФ выступили с предложением вводить рестрикции в отношении политиков, выступающих за снос советских памятников — главным образом в Польше. С такой идеей выступил член международного комитета СФ Олег Морозов. По его мнению, таких политиков надо объявлять персонами нон грата, и заводить в их отношении уголовные дела.