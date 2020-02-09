Баранец уличил ООН в полном безразличии к проблемам населения Ливии

Нынешняя ситуация в Ливии является «скандальной». Таким образом охарактеризовал затяжной внутриливийский кризис генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что на территорию североафриканского государства по-прежнему продолжает поставляться вооружение, что создает серьезную напряженность и грозит дальнейшей эскалацией конфликта.

В интервью Федеральному агентству новостей военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец заметил, что страны Запада и ООН больше обеспокоены природными богатствами Ливии, чем проблемами местного населения и вопросами мирного урегулирования.

«Происходящее в Ливии — это не что иное, как скандал. Вооружения поставляются, а военные операции продолжаются, ухудшая и без того сложную гуманитарную ситуацию. Нам крайне необходимо эффективное и продолжительное перемирие», — констатировал представитель ООН в своем Twitter.

Стоит отметить, что, несмотря на продолжающееся нарушение оружейного эмбарго со стороны Анкары, снабжающей так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии вооружением и сирийскими наемниками, Соединенные Штаты, а также государства — члены НАТО не спешат оказывать давление на Турцию. Очевидно, что Западу выгоден ливийский хаос и продолжающийся кризис, чтобы получать прибыль за счет природных ресурсов североафриканской страны. На этом фоне заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о скандальности ситуации в Ливии выглядит лицемерным.

По словам Виктора Баранца, в ООН вовсе не обеспокоены проблемами ливийского населения, страдающего от затяжного гражданского конфликта, а рассматривают текущую ситуацию в Северной Африке исключительно в рамках собственных корыстных интересов. Он напомнил, что сирийские наемники ПНС являются серьезным дестабилизирующим фактором в Ливии, так как они прибыли в эту страну только ради собственной наживы и продвижения интересов Турции в регионе.

«Мы все сегодня видим, что ливийская шахматная партия превратилась в какую-то сумасшедшую, Ливия становится разменной картой в стратегических интересах не только Турции, но и ряда западных стран. В воронку ливийского кризиса втягиваются все больше и больше государств со своими интересами. Втянулись туда даже представители Организации Объединенных Наций, которые вдруг завыли от того, что перестала поступать нефть из ливийских портов и терминалов. Почему на Западе так отреагировали? Уже не секрет, что в структурах ООН есть определенная мафия, которая наживается на ливийской нефти. Весь этот ливийский конфликт замешан на нефти пополам с кровью, потому сейчас и цепляются за ресурсы этой страны зубами приехавшие из Сирии боевики. Ведь они прекрасно понимают, что если возьмут под контроль нефтескважины, то эту нефть можно будет продавать контрабандным способом и колоссально наживаться на этом», — объяснил собеседник ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал в большом материале о маршрутах оружейных поставок из Турции, благодаря которым продолжает свое существование марионеточный террористический режим главаря ПНС Файеза Сарраджа в Триполи.