Варшава, 9 февраля. Требования Варшавы о репарациях за Вторую мировую войну, которые она предъявляет Москве, являются просто глупейшими, заявил бывший советник посольства РФ в Польше Лев Клепацкий.

При этом, по мнению дипломата, ситуация не изменится, пока у власти в Польше находятся нынешние политические силы. И они, по его словам, никогда не прислушаются к призывам бывшего президента Польши Леха Валенса о необходимости возобновления диалога Москвы и Польши, пишет URA.RU.

Клепацкий пояснил, что сейчас у Валенсы очень небольшой политический вес, потому что для лидера правящей партии «Право и справедливость» и бывшего премьер-министра Польши Ярослав Качиньский он — злейший враг. По мнению Клепацкого, Варшаве по-хорошему следовало бы прислушаться к предложению Валенсы. Дипломат добавил, что если Москва выставит Польше счет за помощь в военные годы, то расплачиваться польской стороне будет нечем.