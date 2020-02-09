В UTair прокомментировали жесткую посадку самолета в Усинске

Ханты-Мансийск, 9 февраля. Стойки шасси подломились у самолета при жесткой посадке в Усинске. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair.

«При посадке самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска произошел резкий непрогнозируемый сдвиг ветра. Благодаря оперативным и высоко профессиональным действиям экипажа самолет удалось удержать на полосе до полной остановки», — говорится в сообщении.

Также авиаперевозчик отметил, что именно на взлетно-посадочной полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси.

В UTair добавили, что на рейсе был достаточно опытный экипаж. В частности, командир самолета налетал 6900 часов, а второй пилот — 3600 часов. По данным пресс-службы, на борту воздушного судна находилось 94 человека. После жесткой посадки экипаж помог эвакуироваться пассажирам, к счастью, информации о пострадавших не поступало. Известно, что только один пассажир самостоятельно обратился за помощью к медикам с ушибом колена.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, «в Усинск вылетели специалисты UTair для анализа полетной информации и определения причин случившегося», резюмировали в пресс-службе перевозчика.

Пассажирский самолет во время посадки в Усинске задел хвостом взлетно-посадочную полосу, сильный удар привел к тому, что у воздушного судна отвалились задние стойки шасси. Пассажиры подчеркнули, что эвакуация была проведена оперативно.