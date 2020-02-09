Посадку уходящего от обстрела лайнера на российскую базу «Хмеймим» в Сирии сняли на видео

Дамаск, 9 февраля. Посадку уходящего от обстрела лайнера на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии сняли на видео.

Напомним, ночью 6 февраля израильские истребители F-16 ВВС выпустили восемь ракет класса «воздух — земля» по пригородам Дамаска. В ответ подразделения Сирийской арабской армии применили зенитные ракетные комплексы ПВО.

В момент обстрела над Дамаском заходил на посадку Airbus-320 авиакомпании Cham Wing Airlines. На его борту находилось 172 пассажира: граждане Сирии, Ирака и Ирана. Они совершали поездку по святым местам. Диспетчеры аэропорта предупредили экипаж об опасности, за минуту командир судна изменил маршрут и увел самолет из опасной зоны.

Кадры успешного приземления самолета на российской авиабазе «Хмеймим» опубликовал в воскресенье телеканал «Звезда». После того, как израильская атака прекратилась, Airbus-320 вылетел в пункт назначения.