МВД Казахстана назвало причину массовых беспорядков на юге страны

Нур-Султан, 9 февраля. Дорожный конфликт, произошедший в середине текущей недели, стал первоначальной причиной массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом рассказал журналистам в воскресенье заместитель главы МВД страны Алексей Калайчиди.

«Произошел дорожный конфликт, кто-то кому-то не уступил дорогу. От слов дело перешло к рукоприкладству», — объяснил он.

Как отметил заместитель руководителя ведомства, обострение ситуации спровоцировали рассылки в социальных сетях, добавив, что провокаторы были и в других регионах страны.

«Люди, не задумываясь над своими комментариями, рассылали их», — уточнил Калайчиди.

Напомним, массовые беспорядки произошли в Жамбылской области Казахстана 8 февраля. В результате конфликта погибли 10 человек, еще 50 пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуацию в районе смогли стабилизировать. По словам главы государства, трагедия случилась из-за провокаторов. Кроме того, он указал, что сотрудники государственных органов, которые вовремя не пресекли беспорядки, понесут наказание.