Сирия, 9 февраля. США перебросили военный конвой из Хасаки в Дейр-эз-Зор. САА освободила еще четыре населенных пункта юго-западнее Алеппо. Террористы ИГ1 заявили о подрыве автомобиля курдских боевиков вблизи города Хаджин в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили четыре населенных пункта к юго-западу от Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на подступах к городу Сармин на востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об атаке на патруль курдских боевиков вблизи города Хаджин на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Соединенные Штаты: перебросили очередной военный конвой в богатые нефтью районы Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими бойцами западнее Тель-Тамра на севере Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: направили еще одну партию военной техники в Идлиб.

Военная полиция РФ: провела патрулирование в северных районах САР.

Провинция Алеппо

Связанные с боевиками медиапорталы Baladi-News и Step News Agency сообщают о том, что ВВС Сирии вновь осуществили боевые вылеты в зонах дислокации отрядов вооруженной оппозиции. Точечные авиаудары пришлись по укрепрайонам исламистов на окраинах населенного пункта Кафр-Нуран к юго-западу от Алеппо.

Благодаря прикрытию с воздуха Сирийской арабкой армии (САА) удалось продвинуться и занять новые территории. Так, по информации военного источника в сети Twitter (AbdoZehn), правительственные подразделения установили контроль над населенными пунктами Талхия, Тель Хадья, Кусайбия и Аль-Бавабия. Напомним, накануне силы САР также выбили боевиков из города Аль-Эйс и еще ряда поселений поблизости. На линии разграничения сил интенсифицировались перестрелки. Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что противники обмениваются ударами в районе населенного пункта Камари. О потерях в живой силе или технике на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» вновь предприняли вылазку в занимаемых проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах провинции. Как утверждает подконтрольный ИГ медиапаортал «Аль-Амак», боевики группировки установили СВУ на пути следования патрульных автомобилей Рабочей партии Курдистана (РПК) неподалеку от населенного пункта Хаджин. Взрыв привел к гибели или ранению восьми курдских радикалов. Более подробная информация пока выясняется.

Между тем военный источник в Twitter (DeirEzzor24) заявляет о том, что в Дейр-эз-Зор со стороны Хасаки въехал очередной военный конвой США. Напомним, ранее поступали данные о том, что Вашингтон стремится упрочить контроль над районами провинции, богатыми энергоресурсами. Как известно, США осуществляют незаконную добычу и вывоз сирийской нефти при поддержке курдских бандгрупп.

Провинция Идлиб

Telegram-канал (NovostiDamask) сообщает о том, что Турция продолжает стягивать подкрепления в Идлиб. В провинцию был переброшен еще один конвой в составе 200 единиц техники. Напомним, накануне поступали данные о прибытии в САР 300 военных автомобилей. Видеозапись, на которой запечатлен въезд колонны через пограничный переход «Кафр-Лясин», была опубликована на странице военного источника в Telegram (ogn55).

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) ведет артподготовку по опорным пунктам джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1*** на подступах к городу Сармин.

Провинция Хасака

В районе сирийско-турецкой границы вновь прошло патрулирование территорий сотрудниками российской военной полиции. Были обследованы северные районы Алеппо, Ракки и Хасаки. Как сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, прикрытие российским патрульным оказывали ВКС РФ.

Тем временем информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что на линии соприкосновения сил курдских боевиков и протурецких формирований вновь вспыхнули вооруженные стычки. Столкновения были зафиксированы у деревни Ум аль-Киф неподалеку от Тель-Тамра. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или технике пока не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.