Власти Китая дали коронавирусу временное название

Пескин, 9 февраля. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Соответствующая информация представлена в заявлении государственного комитета по здравоохранению КНР.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса», — говорится в тексте документа и уточняется, что в английском варианте название звучит следующим образом: Novel Coronavirus Pneumonia (NCP).

Планируется, что Всемирная организация здравоохранения даст название новому типу коронавируса позже, основываясь на международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Власти Китая сообщили о вспышке нового типа коронавируса в конце декабря 2019 года, она была зафиксирована в городе Ухань. Больше 37 тысяч человек к настоящему моменту заболели, порядка 800 человек погибли.

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, президент DiaPrep System Inc Михаил Фаворов рассказал, что шансы заразиться китайским коронавирусом в России практически равны нулю. Он отметил, что абсолютное большинство случаев заражения зарегистрировано среди китайцев, именно поэтому гражданам России бояться нечего.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ранее призвала не верить слухам о коронавирусе, отметив, что Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с его распространением. Она обратила внимание на тот факт, что некоторые страны также предпринимают попытки для того, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто фабрикует и распространяет слухи.