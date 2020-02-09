Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в прибывшем в Москву поезде

Москва, 9 февраля. Сотрудники полиции проверяют состав поезда, который следовал из Кишинева в Москву, после сообщений об угрозе взрыва. Об этом проинформировали в правоохранительных органах столицы.

Человек, личность которого к настоящему моменту не установлена, сообщил об угрозе взрыва в поезде, прибывшем на Киевский вокзал, пишет ТАСС. В настоящее время правоохранители проводят проверку и выясняют, действительно ли состав заминирован.

Кроме того, устанавливается личность сообщившего об угрозе взрыва поезда, который, как сообщил источник, прибыл на 15-й путь.

В конце января сообщалось, что неизвестные отправили сообщения о «минировании» в адрес всех станций московского метрополитена. Экстренные службы в кратчайшие сроки проверили информацию, действительности она не соответствовала.