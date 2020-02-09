В ДНР назвали беспочвенными инсинуациями призывы Киева закрыть представительства в Италии

Донецк, 9 февраля. Полпред Донецкой Народной Республики в контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова назвала беспочвенными инсинуациями призывы Киева закрыть представительские центры ДНР в Италии.

Глава дипломатического ведомства ДНР обратила внимание на то, что центры в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права.

«Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров — это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства республики.

ДНР открыла два представительских центра в Италии — в Турине зимой 2016 года и в Вероне ровно год назад. У Луганской Народной Республики один представительский центр, который был открыт в июне 2018 года в городе Мессина.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обсудил с главой правительства Италии Джузеппе Конте вопрос закрытия представительских центров республик Донбасса в этой стране.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали так называемую антитеррористическую операцию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.