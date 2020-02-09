Европа больше не будет «приплясывать под дудку» Украины

Европа больше не будет по каждому свистку Украины объявлять новые санкции в отношении России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, прокомментировав решение ПАСЕ по санкционной политике.

Разочарование Украины

Украинское министерство иностранных дел выразило разочарование принятым комитетом министров Совета Европы решение о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации. Об этом говорится в заявлении министерства.

«На Украине разочарованы принятым Комитетом Министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения», — говорится в тексте сообщения.

Таким образом ограничительные меры теперь накладываются лишь в случае самых серьезных нарушений основных ценностей и принципов, которые закреплены в уставе Совета Европы. Санкции могут быть наложены только в том случае, если их поддержат не менее трети всех участников ПАСЕ. Проще говоря, такие страны как Грузия и Украина теперь не смогут по собственной инициативе постоянно начинать процесс наложения ограничительных мер на Россию, чем эти страны в целом и занимаются в ПАСЕ.

Европа не будет потакать Украине

Как отметил сенатор Олег Морозов, старая и традиционная Европа прозрела. Это наиболее влиятельные страны, которые долгое время «приплясывали под дудку» молодой Европы, в том числе и Украины, во имя русофобских настроений и чтобы понравиться Вашингтону, уверен политик.

«Сегодня в Европе потихонечку начинают преобладать настроения, которые продиктованы известной пословицей «своя рубашка ближе к телу». У Европы есть экономические, бизнес интересы. Есть огромная Россия как рынок», — пояснил Олег Морозов.

По мнению сенатора, «европейцы в ПАСЕ придумали элегантный механизм». С одной стороны, Европа не отказывается от санкционной политики. С другой — Европа больше не будет по каждому свистку Украины объявлять новые санкции в отношении России.

«Украина выбрала такую тактику, что в любой точке, проблеме нужно обязательно сделать какую-нибудь гадость в отношении России. Вот, мол, мы будем подавать новые иски в отношении России, завалим ее ими, будем требовать новых санкций. В общем, паровоз ушел. И украинские политики, думаю, скоро поймут бесполезность своей политики. И европейцы им это на пальцах объяснят и не будут Украине потакать», — заключил Олег Морозов.

Очередное поражение

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов обратил внимание, что на Украине все события делятся на две категории: «либо зрада, либо перемога». Раз это событие не относится к победе, то однозначно — «очередная зрада».

«На самом деле, решением Кабмина Совета Европы всего лишь делается попытка избежать в будущем поражения в правах делегации любой страны за несогласие с ее действиями, как это случилось с Россией. Просто опыт этих санкций показал, что подобные меры приводят к результатам, обратным тем, на которые надеются авторы санкций. Но Украина ведь никогда не училась на своих ошибках», — резюмировал Владимир Корнилов.

Ранее в ПАСЕ восстановили все права российской делегации. Украина и еще шесть стран заявили, что покинут ассамблею, если это произойдет. В свою очередь, Киев также отозвал из Страсбурга своего посла. Однако позднее два из семи государств, объявивших демарш (Грузия и Литва), изменили свое решение.