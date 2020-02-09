Поклонники разглядели на видео «интересное положение» Собчак

Москва, 9 февраля. Пользователи Интернета вновь обсуждают возможную беременность телеведущей Ксении Собчак. Поводом для предположений стало появление в Сети видео со слегка округлившейся знаменитостью.

Запись была опубликована в Telegram-канале «Только никому».

«Ксению Собчак опять подозревают в беременности: наши подписчики разглядели у нее интересное положение на этом видео с вечера Расковаловых», — подписали авторы ресурса видео.

Личная жизнь Собчак уже не раз становилась темой для разговоров в соцсетях. Особенно слухи вокруг «светской львицы» усилились после эпохальной свадьбы с театральным режиссером Константином Богомоловым. Многие тогда высказывались, что пара решила заключить брак именно из-за беременности Собчак.

Ранее телеведущая выступила резко против жестких методов продюсера Яны Рудковской по воспитанию детей. В эфире шоу «Вечерний Ургант» он заявила, что не разделяет строгих правил воспитания и чрезмерной требовательности от детей, в чем нередко обвиняют наставника поп-исполнителя Димы Билана.

По словам Собчак, она старается быть хорошей матерью и искренне надеется, что ее сын Платон станет хорошим и образованным человеком. Светская львица также рассказывала, что появление сына поменяло ее отношение к детям и жизни, при этом своего ребенка скандальная телеведущая регулярно балует, передавало Федеральное агентство новостей.