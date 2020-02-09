Число жертв беспорядков в Казахстане увеличилось до десяти человек

Нур-Султан, 9 февраля. Число жертв беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана выросло до 10 человек, пишут СМИ. Соответствующую информацию подтвердил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Как передает телеканал «Хабар 24», один из пострадавших в ходе беспорядков скончался в больнице. В воскресенье появилась информация, что погиб еще один человек.

«Таким образом, число жертв составляет на текущий момент десять человек», — сообщает телеканал.

В ночь на 8 февраля в Казахстане были беспорядки. По информации властей, они были спровоцированы бытовым конфликтом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Кроме того, начато досудебное расследование по статьям об убийстве, организации и участии в массовых беспорядках.

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди на брифинге заявил, что пять полицейских получили травмы при пресечении массовых беспорядков на юге Казахстана. По его словам, во время беспорядков пострадали 43 человека.