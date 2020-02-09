Путин ратифицировал новый состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Москва, 9 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин ратифицировал новый состав Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, куда были включены 38 человек. Соответствующий указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, новый глава Кабмина России Михаил Мишустин назначен заместителем председателя совета, а помощник президента Максим Орешкин — ответственным секретарем. Помимо этого в состав вошли вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко и Юрий Борисов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, пишут «Известия».

В конце предыдущего месяца российский лидер подписал указ о структуре нового кабмина. Не сохранили должности в новом правительстве Максим Орешкин, занимавший пост главы экономического ведомства, экс-руководитель Минкультуры Владимир Мединский и другие министры.