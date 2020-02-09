Пять правоохранителей получили ранения во время беспорядков в Казахстане

Алма-Ата, 9 февраля. Пять полицейских получили травмы при пресечении массовых беспорядков на юге Казахстана. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Напомним, инцидент произошел в Кордайском районе Жамбылской области.

«В числе получивших ранения — пять наших сотрудников, трое из которых получили огнестрельные ранения», — рассказал замглавы МВД.

По его словам, сотрудники полиции не применяли оружие, поскольку происшествие случилось в черте населенного пункта в ночное время.

Кроме того, он подтвердил данные о десяти жертвах беспорядков, при этом пострадавшими стали 43 человека.

Калайчиди рассказал, что пожары, возникшие из-за беспорядков, повредили 25 частных домов, 31 объект коммерции и 41 автомобиль. Правоохранители изъяли 54 коктейля Молотова, а также два охотничьих ружья и два пистолета.

«Мы примем все меры для того, чтобы виновные, прежде всего провокаторы, были установлены и предстали перед судом», — подчеркнул замминистра.

Беспорядки произошли в ночь на 8 февраля. Власти утверждают, что они были спровоцированы бытовым конфликтом. На данный момент правоохранители проводят досудебное расследование по статьям об убийстве, организации и участии в массовых беспорядках.