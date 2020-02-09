Ученые рассказали, можно ли убежать от рака и диабета

Канберра, 9 февраля. Австралийские врачи провели масштабное исследование и смогли выяснить оптимальную продолжительность пробежки для профилактики диабета, болезней сердечно-сосудистой системы и даже онкозаболеваний.

В исследовании медиков принимали участие 230 тыс. человек. Наблюдения за ними длились более пяти лет. В итоге специалисты пришли к выводу, что самая полезная для здоровья — это 50-минутная пробежка раз в неделю. Речь не идет о беге на большой скорости и высоком пульсе, достаточно бегать трусцой.

Причем, как уточняет focus.de, ученые обнаружили, что дольше бегать бесполезно, и это, конечно, приятная новость для тех, кто не любит бегать часто и на длинные расстояния, а также для тех, кто просто не может выделять на бег больше одного раза в неделю.

Медики также обратили внимание, что при умеренном беге по 50 минут в неделю продолжительность жизни возрастает на 27%.

Ранее портал «Ридус» сообщал о том, что изобретатели в США создали специальные спортивные шорты для бега или ходьбы. По словам инженеров, специальные роботизированные вставки сокращают затраты энергии, что позволяет преодолеть большее расстояние. Правда, вес такого экзокостюма не маленький — целых пять килограммов. Интересно, что робошорты сами «понимают», когда их владелец бежит или спокойно идет.