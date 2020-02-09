Общественники инициировали ограничения на разведение домашних кошек и собак

Москва, 9 февраля. Зоозащитники выступили с инициативой установить специальные квоты на разведение породистых кошек и собак. Таким образом общественники намерены уменьшить количество беспризорных животных. Об этом сообщила глава центра «Вита» Ирина Новожилова.

По ее словам, сейчас воспроизводится слишком большое число животных, которое не способны освоить люди.

«Для того, чтобы решить в стране проблему бездомных животных, надо прекратить многовековую борьбу со следствием и начать искоренять причину», — считает общественник, передают «Известия».

Она отметила, что проблема бездомных животных наиболее остра в тех странах, в которых не контролируют численность домашних питомцев. Зоозащитница разделяет разведение животных на два типа: одни делают это для извлечения прибыли, а вторые просто не стерилизуют своих животных.

«Первая категория должна подвергаться лицензированию, налогообложению и квотированию, в отношении второй должны работать жесткие законодательные рычаги, поощряющие человека к стерилизации питомца», — пояснила Новожилова.

Она подчеркнула, что это единственная действенная мера снижения смертности невостребованных людьми животных.

Кроме того, она предложила создать сеть центров, где животных стерилизовали бы по сниженной стоимости, на льготных условиях.

Она добавила, что в более чем 30 странах государство экономически стимулирует стерилизовать питомцев, тем самым решая проблему бездомных животных.