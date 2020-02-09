Экс-глава Минюста Украины Лукаш рассказала, во что превратилась СБУ

Киев, 9 февраля. Бандиты, называющие себя украинской спецслужбой, зарабатывают на войне, контрабанде, похищениях людей и продаже запрещенных препаратов. Об этом в эфире украинского YouTube-канала «Наш» рассказала экс-руководитель Министерства юстиции Украины Елена Лукаш.

«У нас есть ОПГ — так я оцениваю СБУ. Она давно сформировалась и укрепилась с начала военных действий в Донбассе. Превратилась в центр, который собирал средства от контрабанды, продажи наркотиков, похищения людей», — отметила бывшая министр.

Лукаш обратила внимание на то, что в СБУ хоть и пришел новый руководитель, однако «кадровый состав среднего звена не изменился».

По ее мнению, тот факт, что после появления информации о причастности сотрудников СБУ к убийству журналиста Павла Шеремета, спецслужба вообще не отреагировала, весьма показателен. Она также добавила, что СБУ отмалчивается, а потом просто приходит с обысками в офис канала «1+1».

Ранее Национальный союз журналистов Украины осудил обыски на канале «1+1», назвав их «сигналом тревоги» для всех представителей СМИ. Кроме того, в союзе призвали СБУ предоставить доказательства в пользу необходимости обысков.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев приступил к военной кампании против республик Донбасса.