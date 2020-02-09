ВСУ выпустили по Горловке два десятка мин, обесточен поселок шахты 6/7

Донецк, 9 февраля. Украинские силовики обстреляли северо-запад Горловки. В результате расположенный в этом районе поселок шахты 6/7 оказался обесточен. Об этом журналистам сообщил руководитель администрации города Иван Приходько.

По данным представителей ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военнослужащие начали обстреливать населенный пункт в воскресенье, около 08.15. Огонь велся со стороны поселка Шумы.

«Они использовали минометы калибром 82 мм и гранатометы. Всего было выпущено 6 мин и 20 гранат», — подчеркнули в СЦКК.

Уточняется, что позднее минометный огонь усилился и буквально через пять минут по району поселка шахты 6/7 было выпущено еще 15 мин. Данные о пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняются.