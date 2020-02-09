Посольство РФ выразило соболезнования родным погибших при стрельбе в Таиланде

Бангкок, 9 февраля. Российское посольство в Таиланде выразило соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в перестрелке в ТЦ. Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице диппредставительства в социальной сети Facebook.

«Мы выражаем глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким погибших в результате ужасной стрельбы в Накхонратчасиме. Посольство желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Наши сердца с народом Таиланда», — говорится в сообщении посольства РФ.

Также в диппредставительстве отметили, что россиян среди пострадавших при стрельбе нет.

В субботу военный открыл огонь в районе торгового комплекса на северо-востоке Таиланда. Сотрудники силовых структур ликвидировали стрелка, передает телеканал «360». По последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, около 60 пострадали.

Глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча ранее рассказал, что мотивом сержанта тайских сухопутных войск был бытовой конфликт. Он пояснил, что сейчас командование сухопутных войск разбирается во всех обстоятельствах и деталях случившейся трагедии.