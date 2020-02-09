Коронавирус лечат орешками — эвакуированным из Китая россиянам прислали полезное лакомство



Тюмень, 9 февраля. Волонтеры из Гуманитарного добровольческого корпуса передали россиянам, находящимся на карантине под Тюменью, вкусные подарки из Югры. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил представитель ГДК Эдуард Логинов.

«Мы привезли гостинцы, приготовленные из дикоросов Югры: кедровые орехи, шоколад, произведенный с применением дикоросов, югорский чай. Все натуральное, содержащее витамины и иммуностимуляторы, — рассказал он. — Эта акция организована волонтерами Гуманитарного добровольческого корпуса при поддержке губернатора Югры Натальи Комаровой».

Волонтеры решили поддержать россиян, оказавшихся в непростой ситуации. Карантинщики не смогут покинуть территорию реабилитационного центра «Градостроитель» целых две недели.

«Люди оказались отрезанными от близких, находящихся порой достаточно далеко, а тепло югорчан всегда было уникально, это жители сложных климатических территорий, на которых без помощи друг друга не обойтись, такой менталитет... — поясняет представитель волонтеров. — Ну и сама идея создания Гуманитарного добровольческого корпуса, зародившегося в Югре как проект, предполагаемый к реализации на всей территории России и за ее пределами, подразумевает разноплановую помощь и поддержку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации, зоне ЧС или зоне гуманитарной катастрофы, а это первые конкретные шаги».

Волонтеры отправились в путь из столицы Югры на автомобиле, а подарки тем временем летели авиатранспортом из Ханты-Мансийска.

«Мы с добровольцами приехали на машине, подарки отправили самолетом. Пока они долетели, мы уже их встретили, разложили по пакетам и отвезли», — добавил Логинов.

Ранее ФАН рассказывал об условиях пребывания в центре «Градостроитель». Объект находится под охраной силовиков: посторонние не могут туда проникнуть.