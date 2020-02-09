Пять человек пострадали и один погиб в жуткой аварии в Астрахани

Астрахань, 9 февраля. Страшная авария в центре Астрахани унесла жизнь одного человека, пятеро пострадали. Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с субботы на воскресенье. Об этом сообщили в УМВД по области.

Смертельное ДТП произошло на перекрестке улиц Набережная 1-го Мая и Кирова. 19-летний водитель Opel Astra не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda, который вылетел на тротуар и врезался в дом.

В результате аварии были госпитализированы пять человек. Водитель иномарки Opel Astra скончался на месте от полученных травм до приезда бригады скорой помощи.

Правоохранители проводят расследование и устанавливают подробные обстоятельства случившегося.

Ранее ФАН сообщал, что водитель иномарки серьезно пострадал в аварии во Фрунзенском районе Северной столицы. 37-летний водитель Chevrolet Epica не справился с управлением и вылетел на обочину, машину перевернуло на крышу.