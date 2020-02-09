Журнал Fast Company рассекретил стоимость бюджетного iPhone 9

Москва, 9 февраля. Американская корпорация Apple представит новый смартфон iPhone 9, стоимость которого приятно удивит фанатов марки.

Аналитики и эксперты с нетерпением ждут выхода новой модели популярного гаджета, они уже подсчитали примерную стоимость iPhone 9, назвав его одним из самых бюджетных вариантов. Авторы зарубежного журнала Fast Company отмечают, что стоимость модели составит $399 или 25 тысяч рублей.

По предварительной информации, на полках магазинов телефон появится в середине марта 2020 года. Аналитик Мин-Чи Куо также ранее говорил, что iPhone 9 обойдется в 25 тысяч рублей.

О намерении начать массовое производство бюджетного iPhone стало известно в феврале. Планируется, что это будет первый недорогой смартфон корпорации после выпуска iPhone SE. Дизайн новой модели будет напоминать iPhone 8 2017 года.

Как пишут СМИ, вспышка китайского коронавируса может повлиять на сроки начала сборки новой бюджетной модели смартфона iPhone от Apple. По информации Bloomberg, около десяти тысяч сотрудников Apple работают в Китае, а в производственных цепочках продукции на территории КНР задействованы несколько миллионов человек.

К слову, ученые ранее пришли к выводу, что телефоны iPhone 11 Pro являются опасными для человека. Гаджеты копании Apple имеют очень высокий уровень радиочастотного излучения.

Сотрудники независимой лаборатории RF Exposure Lab отметили, что допустимым значением коэффициента поглощения электромагнитного излучения являются показатели в 1,6 Вт/кг. При этом американские iPhone 11 Pro имеют 3,8 Вт/кг. Данные показатели не позволяют специальной комиссии сертифицировать устройство.