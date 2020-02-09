Popular Mechanics назвал самый защищенный в истории военный авианосец США

Вашингтон, 9 февраля. Авианосец Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») типа Nimitz, скорее всего, лучше других подобных кораблей Военно-морских сил США защищен от угроз врага. Об этом сообщается в материале, опубликованном в журнале Popular Mechanics.

«Theodore Roosevelt, наверное, лучший защищенный авианосец в истории», — выразили уверенность авторы статьи.

Журналисты обратили внимание на видеоролик авианосной ударной группы в Тихом океане во главе с Theodore Roosevelt, опубликованный на видеохостинге YouTube. Авторы материала указывают на то, что Theodore Roosevelt сопровождают пять ракетных эсминцев типа Arleigh Burke, один ракетный крейсер типа Ticonderoga и одна субмарина.

«Крейсер является главным сопровождающим, координирующим защиту авианосца, особенно от угроз с неба. Рядом находится атомная подводная лодка, защищающая остальную часть ударной группы от подводных угроз», — объясняют издание.

Theodore Roosevelt — четвертый американский корабль типа Nimitz. Его возведение началось в 1980 году, спустя пять лет его спустили на воду, а годом позднее ввели в эксплуатацию.

Ранее американский журнал The National Interest выпустил материал под названием «Покойтесь с миром, авианосцы: Россия готовит ракетные засады». В статье военные эксперты оценили планы РФ объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации «засад» на авианосцы врага. Специалисты обратили особое внимание на противокорабельные крылатые ракеты «Оникс», которые могут стереть в порошок корабли на расстоянии до 300 километров.