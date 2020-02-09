Бангкок, 9 февраля. Мотивом сержанта тайских сухопутных войск, застрелившего 26 граждан, был бытовой конфликт. Об этом рассказал во время пресс-конференции глава правительства Таиланда Прают Чан-Оча.

«Мотивом был бытовой конфликт между преступником и его сослуживцами из-за продажи дома», — заявил тайский премьер.

По его словам, в настоящее время командование сухопутных войск разбирается во всех обстоятельствах и деталях, чтобы понять, как из-за конфликта произошла такая трагедия.

Напомним, в субботу вооруженный военный открыл огонь в районе торгового комплекса на северо-востоке страны. Сотрудникам силовых структур удалось его ликвидировать. Согласно последним данным, при перестрелке погибли 26 человек, около 60 пострадали и были доставлены в больницы.