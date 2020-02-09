Каменских в нижнем белье восхитила подписчиков постройневшей фигурой

Москва, 9 февраля. Известная украинская исполнительница Настя Каменских приятно удивила своих подписчиков новым фото в нижнем белье.

Каменских опубликовала соблазнительный снимок в своем профиле в социальной сети Instagram. Певица позирует в зеркало в нижнем белье и белых кроссовках.

«Немного схожу с ума от шоппинга», — подписала фотографию Настя.

Фолловеры моментально засыпали Каменских комплиментами, указав на ее сногсшибательную фигуру.

«Шикарная, стройная девушка!» — восхищенно написала liashenko0280.

«Настя, какая у Вас великолепная форма! — отметил starkov.aleksey2011.

«Настя, ты в одежде и без одежды — великолепно прекрасна», — подчеркнул vladimir_mudarov.

«Мощно, изящно! Лучшая, талия бомбезная, так держать! Нежная сила! Амазонка Афродита!» — осыпала комплиментами певицу olgavolkova8988.

«Эх, мне бы такое тело!» — написала katyanina6.

«Все, хватит худеть, все идеально,молодец», — заметила zhannaamirbari, что звезда, действительно, похудела.

«Ты бомба, Настя!» — поддержали подписчики.

Но не все подписчики оценили новую фотографию в профиле Каменских. Они возмутились тем, что звезда регулярно постит снимки в нижнем белье, и это, по их словам, порядком поднадоело.

«Анастасия, а голой попой светить постоянно — это для чего? Или больше нечего показать? Но по-моему это не про вас, как-то уже приелось», — разочарованно заметила yuliiashamara.

«Уже так ее много, что аж тошно!!!» — поддержала yana_volovik_.

Ранее Настя Каменских опубликовала в Instagram новое видео, на одном из кадров которого она предстала в одном нижнем белье. Ролик пришелся по вкусу далеко не всем ее подписчикам. Супруга Потапа показала процесс создания модного образа. Сначала она появляется в кадре в нижнем белье черного цвета, а затем с каждым прыжком на ней оказываются все новые и новые вещи.