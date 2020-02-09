В Сети набирает популярность фотоголоволомка с котом

Москва, 9 февраля. В Интернете растет популярность новой фотозагадки — «найди кота среди мусора».

Пользователи Сети пытаются отыскать на фотоснимке кота, который прячется среди гор мусора.

Отмечается, что лишь 11% людей могут найти на изображении хвостатого питомца. При каких обстоятельствах сделано странное фото, не объясняется.

Попробовать самостоятельно отыскать кота, можно по данной ссылке.

Ранее швейцарский студент, сумел объяснить физическое явление, над которым 100 лет ломали голову ученые. Молодой человек узнал, почему пузырек воздуха остается неподвижным в трубе с жидкостью, а не поднимается вверх, как, в бутылке с минералкой.