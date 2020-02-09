Стремительно лысеющего принца Гарри заметили в лондонской клинике Philip Kingsley

Лондон, 9 февраля. Стремительно лысеющего принца Гарри заметили в престижной клинике по пересадке волос Philip Kingsley в квартале Мэйфер британской столицы. Об этом сообщает таблоид The Sun со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как отмечает британская газета, 35-летний принц Гарри, как и его отец и брат Уильям, столкнулся с ранним выпадением волос. Журналисты утверждают, что лысина Гарри увеличилась практически в два раз после свадьбы с Меган Маркл. Отмечается, что бывшая герцогиня Сассекская также посещала эту клинику перед свадебным торжеством весной 2018 года.

«Визит Гарри вызвал настоящий ажиотаж. Это престижная клиника, одна из лучших в мире. Тут предлагают целый ряд различных видов лечения», — передает The Sun слова собеседника.

Ранее канадский специалист Уэйн Дюпре предрек развод принцу Гарри и Меган Маркл, которые недавно отказались от королевских полномочий и привилегий. По мнению психолога Дюпре, бывшая актриса и принц Гарри проживут вместе максимум пять лет, впрочем, супруги могут разойтись и через три года. Он также отметил, что цели и приоритеты возлюбленных сильно разнятся. Эксперт считает, что принц Гарри хочет жить спокойной жизнью, а Меган Маркл серьезно настроена покорять голливудскую киноиндустрию.