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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

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Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Иркутск, 9 февраля. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись в Черемховском районе Иркутской области, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в 9 утра по местному времени (04.00 по московскому).

«Грузовик Scania и Toyota Camry столкнулись на федеральной трассе Р-255 в районе деревни Субботина», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в результате ДТП погиб водитель и два пассажира легкового авто.

Ранее сообщалось, что два легковых автомобиля столкнулись в центре Санкт-Петербурга. Авария привела к крупному затору от набережной Мойки до Никольского сада.

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Источник: ТАСС
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