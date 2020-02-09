OneTwoTrip опубликовал рейтинг российских городов, где больше всего романтических отелей

Москва, 9 февраля. Аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких российских городах находится больше всего отелей для романтического отдыха.

В таких отелях можно заказывать шампанское и ужин в номер, там есть спа-услуги для пар и особые люксы для новобрачных, объясняет OneTwoTrip.

«Они идеально подходят для романтической поездки на выходные или для проведения медового месяца», — сообщает сервис планирования отдыха.

Отмечается, что больше всего романтических отелей специалисты насчитали в Санкт-Петербурге.

В тройке лидеров среди городов для влюбленных пар оказались Москва и Суздаль (Владимирская область).

Широкий выбор отелей для романтического отдыха есть и в курортных городах — Сочи и Геленджик.

В десятку рейтинга также вошли Калининград, Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Ранее аналитики сервиса Skyscanner опубликовали список туристических трендов 2020 года на основе динамики заинтересованности к тем направлениям, которые были востребованы в 2019 году. По прогнозам экспертов, в 2020 году среди жителей России самым актуальным местом для отдыха станет вьетнамский город Нячанг.