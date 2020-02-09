Пятый муж Памелы Андерсон бросил ее при помощи СМС

Лос-Анджелес, 9 февраля. Продюсер Джон Питерс бросил звезду мужских журналов и актрису Памелу Андерсон при помощи СМС. Опубликован полный текст сообщения.

Ранее сообщалось, что Памела Андерсон рассталась со своим пятым мужем спустя менее чем две недели после свадьбы. До этого они заключили брачный союз 20 января на тайной церемонии. Звезды шоу-бизнеса, которые уже встречались более 30 лет назад, возобновили свой роман несколько месяцев назад и держали его в строжайшем секрете.

«Дорогая Пэмми. Эти последние девять дней были прекрасным праздником любви», — писал Питерс своей новоявленной жене 31 января.

Он пишет, что понял, что очень хорошие друзья. Но его напугала история с «долгами и адвокатами».

«Это заставило меня понять, что в 74 года мне нужна простая спокойная жизнь, а не международная любовь. Поэтому я думаю, что лучшее, что я могу сделать — это уехать на пару дней, а тебе, возможно, нужно вернуться в Канаду», — продолжает Питерс.

Продюсер отмечает, что он простой человек, который любит своих детей, и не хочет летать туда-сюда в Канаду.

После этого он снова говорит о адвокатах, подчеркивая, что его «начинает тошнить» от мысли об их вмешательстве в его бизнес. Питерс добавил, что хочет сделать еще один фильм, и желает, чтобы Памела снялась в нем.

«Я хочу быть в твоей жизни всегда. Надеюсь, ты простишь меня», — резюмировал пятый муж актрисы.

Памела Андерсон в свою очередь сказала, что прощает его, а также прикрепила эмодзи-поцелуй.

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