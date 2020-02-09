Названы преимущества и недостатки нового кроссовера Skoda Karoq

Москва, 9 февраля. В конце предыдущего месяца в России начались продажи компактного кроссовера Skoda Karoq. Эксперты сравнили новинку с конкурентами и назвали плюсы и минусы автомобиля чешского концерна.

На данный момент Karoq можно приобрести только в двух комплектациях — Ambition и Style — с бесплатным пакетом опций First Edition по цене от 1,5 млн и 1,6 млн рублей соответственно. В обеих версиях машина оборудована 1,4-литровым двигателем производительностью 150 лошадиных сил, который работает в тандеме с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач (АКП).

Как считает гендиректор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, с учетом нынешних покупательских предпочтений самой популярной станет именно полноприводная модификация Karoq стоимостью около 1,6 млн рублей. Однако консультант компании Simon-Kucher & Partners Иван Кондратенко полагает, что спросом будут пользоваться бюджетная Active, которая приедет на российский рынок летом, и Ambition, пишет «РГ».

По словам Кондратенко, популярность Ambition можно объяснить тем, что это стартовая версия в начале продаж, а также тем, что нередко покупатели с небольшими финансовыми возможностями не берут полностью базовые версии, поскольку предпочитают доплатить за повышающие удобство и комфорт опции. Преимуществами этого чешского авто являются новизна, грамотное оснащение, динамичные двигатели и богатый набор опций, а главный недостаток — цена, которая намного выше, чем у конкурентов.