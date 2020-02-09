Стрелок из города Накхонратчасима в Таиланде ликвидирован. События дня. ФАН-ТВ

Число жертв стрельбы в Таиланде возросло
Не менее 25 человек погибли, 63 ранены. Такие данные приводят тайские СМИ со ссылкой на полицию страны. Ранее в городе Накхонратчасима произошла массовая стрельба, ее устроил местный военнослужащий. По предварительным данным, он угнал машину из своей армейской части и открыл огонь по прохожим на улицах. Затем стрельба продолжилась в одном из торговых центров: солдат ворвался в здание и несколько часов удерживал там как минимум 16 заложников. Кроме того, преступник устроил в ТЦ пожар, а город охватила массовая паника. Спецназ Таиланда начал штурм, но мужчина в итоге сбежал. Позже его все-таки удалось ликвидировать. Примечательно, что во время кровавой бойни стрелок сам сообщал о своих похождениях в соцсетях, и сейчас его страницы заблокированы. Мотивы преступления пока неизвестны.
МЧС России доставило гуманитарную помощь в Китай
23 тонны гуманитарной помощи — медпрепараты и средства профилактики — все это на борьбу с коронавирусом Россия доставила в Китай. Сегодня утром туда прибыл спецборт МЧС. Напомним, что ранее Ил-76 вылетел из аэропорта Жуковский. Отправка гуманитарного груза была одним из поручений президента и правительства России. Сейчас вирусной угрозе противостоит все мировое сообщество. По состоянию на 9 февраля, жертвами инфекции стали уже 811 человек, а число заболевших превысило 37 000. Причиной стала вспышка пневмонии, которая разгорелась в провинции Хубэй два месяца назад. В основном эпидемия коснулась граждан Китая, однако накануне стало известно о первых погибших среди иностранцев (из Японии и США). Глобальный форум по этой проблеме Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет уже на следующей неделе.
Россия обвинила Норвегию в нарушениях по Шпицбергену
Норвегия нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. С таким заявлением выступило посольство России в Осло. По его словам, на архипелаге «накопились проблемы». Дело в том, что российские компании не могут подать заявки на освоение континентального шельфа, богатого нефтегазовыыми и минеральными ресурсами. Дипломаты считают, что это нарушает правовой режим, установленный еще в договоре 1920 года. Кроме того, в посольстве напомнили: по факту хозяйственную деятельность на Шпицбергене, кроме нашей страны и Норвегии, больше никто не ведет. Глава российского МИД Сергей Лавров уже обратился по этому вопросу к своей коллеге из Норвегии Ине Эриксен Серейде. Москва не ставит под сомнение суверенитет Осло над этой территорией, но призывают вернуться к своим международным обязательствам, а также сесть за стол переговоров.
В СовФеде дали рекомендации новому послу США
А в российском Совете Федерации дали несколько советов Джону Салливану, новому послу США. Сенатор Алексей Пушков предложил дипломату на деле доказать свои добрые умыслы и, например, призвать власти Штатов отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Пушков считает, что для Салливана это стало бы хорошим тестом. Ранее американский посол назвал своей главной задачей улучшить отношения обеих стран. Напомним, что до этого он работал заместителем госсекретаря США, а в новой для себя должности в Москве он сменил Джона Хантсмана. Официально Салливан начал работу на этой неделе, вручив верительную грамоту президенту России Владимиру Путину.