Стрелок из города Накхонратчасима в Таиланде ликвидирован. События дня. ФАН-ТВ

Число жертв стрельбы в Таиланде возросло Не менее 25 человек погибли, 63 ранены. Такие данные приводят тайские СМИ со ссылкой на полицию страны. Ранее в городе Накхонратчасима произошла массовая стрельба, ее устроил местный военнослужащий. По предварительным данным, он угнал машину из своей армейской части и открыл огонь по прохожим на улицах. Затем стрельба продолжилась в одном из торговых центров: солдат ворвался в здание и несколько часов удерживал там как минимум 16 заложников. Кроме того, преступник устроил в ТЦ пожар, а город охватила массовая паника. Спецназ Таиланда начал штурм, но мужчина в итоге сбежал. Позже его все-таки удалось ликвидировать. Примечательно, что во время кровавой бойни стрелок сам сообщал о своих похождениях в соцсетях, и сейчас его страницы заблокированы. Мотивы преступления пока неизвестны.

МЧС России доставило гуманитарную помощь в Китай 23 тонны гуманитарной помощи — медпрепараты и средства профилактики — все это на борьбу с коронавирусом Россия доставила в Китай. Сегодня утром туда прибыл спецборт МЧС. Напомним, что ранее Ил-76 вылетел из аэропорта Жуковский. Отправка гуманитарного груза была одним из поручений президента и правительства России. Сейчас вирусной угрозе противостоит все мировое сообщество. По состоянию на 9 февраля, жертвами инфекции стали уже 811 человек, а число заболевших превысило 37 000. Причиной стала вспышка пневмонии, которая разгорелась в провинции Хубэй два месяца назад. В основном эпидемия коснулась граждан Китая, однако накануне стало известно о первых погибших среди иностранцев (из Японии и США). Глобальный форум по этой проблеме Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет уже на следующей неделе.

Россия обвинила Норвегию в нарушениях по Шпицбергену Норвегия нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене. С таким заявлением выступило посольство России в Осло. По его словам, на архипелаге «накопились проблемы». Дело в том, что российские компании не могут подать заявки на освоение континентального шельфа, богатого нефтегазовыыми и минеральными ресурсами. Дипломаты считают, что это нарушает правовой режим, установленный еще в договоре 1920 года. Кроме того, в посольстве напомнили: по факту хозяйственную деятельность на Шпицбергене, кроме нашей страны и Норвегии, больше никто не ведет. Глава российского МИД Сергей Лавров уже обратился по этому вопросу к своей коллеге из Норвегии Ине Эриксен Серейде. Москва не ставит под сомнение суверенитет Осло над этой территорией, но призывают вернуться к своим международным обязательствам, а также сесть за стол переговоров.