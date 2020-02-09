Владелица тульского кафе обвинила во лжи ведущую «Ревизорро»

Тула, 9 февраля. Генеральный директор и совладелец кафе-бара «Блюз» в Туле Алла Данилова обвинила съемочную команду телепередачи «Ревизорро» и ее ведущую Ксению Милас во лжи.

По словам Даниловой, сотрудники показанного на телеканале «Пятница» телешоу принесли в заведение испорченные продукты, которые Милас выдала за обнаруженные в кафе.

«Пришла девочка-мальчик, фыркнула-пыркнула, грязные ботинки кинула, надела бахилы, раскидала свои продукты и начала снимать», — рассказала владелица тульского кафе.

Она добавила, что собирается обратиться в правоохранительные органы из-за распространенной в шоу информации. После этого она также намерена обратиться в суд.

Данилова подчеркнула, что ведущая «Ревизорро» не знает правил Роспотребнадзора. По ее словам, передачи в других городах снимают таким же образом, «под копирку».

«Это отравление жизни людям, которые что-то создают. Я не говорю, что все идеальны: везде, где ни копни, что-нибудь найдется, начиная от магазина и заканчивая какой-нибудь базой или рестораном», — цитирует Данилову портал MySlo.

Ранее телепередача «Ревизорро» уже оказывалась в центре скандала. В 2016 году Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ресторана быстрого питания «Роял бургер» во Владивостоке к телеканалу «Пятница» о взыскании 693 тыс. рублей за прозвучавшую в адрес заведения клевету.

Телепередача вышла в эфир в 2014 году. В эфире прозвучали фразы: «Поэтому вы травите людей машинным маслом», «Торты у вас все давным-давно уже испортились», «Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы», которые суды четырех инстанций, в том числе Верховный суд России, признали недостоверной информацией.